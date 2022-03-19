



Более 39 млрд рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградская область получит на эти цели более 398 миллионов рублей.

Источником финансирования станет резервный фонд Правительства. Большая часть суммы – свыше 25,5 млрд рублей – пойдёт на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснётся 125 тысяч граждан.Остальные средства – почти 6 млрд рублей – выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – отметил Мишустин.