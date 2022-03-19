Более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснётся 125 тысяч граждан.
Остальные средства – почти 6 млрд рублей – выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.
«Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – отметил Мишустин.