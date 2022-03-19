Волгоградец пострадал в ДТП с автобусом

Происшествия 19.03.2022 09:29
19.03.2022 09:29
Волгоградец получил травму головы в ДТП с автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем на ул. Дунайская в Ворошиловском районе «Лада Калина» врезалась в стоящий автобус «Волгабас 5270». Водителя легковушки госпитализировали.
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