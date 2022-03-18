Расследования

Жителя Волгограда посреди улицы забили металлической трубой

Расследования 18.03.2022 15:11
18.03.2022 15:11



В Волгограде по подозрению в убийстве 39-летнего местного жителя задержан его знакомый. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что знакомые встретились накануне на улице Минская в Красноармейском районе. В процессе разговора мужчины поссорились. Вспомнив старые обиды, 41-летний волгоградец стал избивать приятеля металлической трубой. От полученных ранений пострадавший умер.
Подозреваемый по решению суда взят под стражу.

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