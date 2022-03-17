В оранжерее под Волгоградом расцвело растение-самоубийца

Только в ближайшие две недели посетители Волжской оранжереи Волгоградского ботсада смогут наблюдать уникальное зрелище- цветение растения, которое считают родственником тропической агавы . Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, несмотря на свое название, Фуркрея вонючая истончает приятный аромат. Кустарник относят к монокарпическим растениям, то есть цветет он лишь раз в жизни, а потом полностью погибает. Но природа позаботилась, чтобы в пазухах прицветников образовывались дочерние луковички, которые впоследствии опадают на землю и укореняются. Сотрудники ботсада с нетерпением ждут появления "деток" – только так растение может возродиться.

В природе фуркрея встречается на Карибских островах и в Южной Америке. Растение достигает более 2 метров в длину и ширину и способно накапливать в своих частях большое количество жидкости, чтобы пережить периоды засухи и жары в природных условиях.

В Волгоградский ботанический сад кустарник доставлен более 8 лет назад из Никитского ботанического сада в Крыму в рамках обмена коллекциями. Цветонос поражает своими огромными размерами. Он очень прочный и даже в условиях оранжереи достиг высоты более 8 метров.

Как отмечают специалисты, фуркрея будет цвести еще около двух недель. Увидеть необычное растение можно на ботанических прогулках по вторникам и четвергам в оранжерее ботсада в Волжском, которая находится на ул. Набережная, д. 2л.