Военнослужащий из Волгограда Константин Сайгаков погиб на Украине





Сегодня, 17 марта, в Волгограде стало известно о гибели еще одного волгоградца в ходе спецоперации на Украине. Близкие друзья сообщили ИА "Высота 102" о смерти капитана Константина Сайгакова.

Известно, что 37-летний Константин Сайгаков родился и вырос в Волгограде. Затем поступил на военную службу. В последние годы - в городе Кореновске в Краснодарском крае.

— У Константина остались жена и ребенок, — сообщил информагентству сослуживец Сайгакова по имени Александр, который в эти дни также участвует в спецоперации на Украине. — В ближайшие дни состоятся его похороны. Мы все глубоко соболезнуем семье нашего товарища.

Константин Сайгаков был бортовым авиационным техником вертолетного звена на МИ-8.





Судя по его странице в социальной сети, уроженец Волгограда увлекался хоккеем и играл защитником в ночной хоккейной лиге в любительской команде «Аллигатор».

Напомним, сегодня также стало известно о погибшем 31-летнем майоре Сергее Резниченко.

Фото: Александр Шмейхель / VK.com