Общество

Военнослужащий из Волгограда Константин Сайгаков погиб на Украине

Общество 17.03.2022 15:29
17.03.2022 15:29


Сегодня, 17 марта, в Волгограде стало известно о гибели еще одного волгоградца в ходе спецоперации на Украине. Близкие друзья сообщили  ИА "Высота 102" о смерти капитана Константина Сайгакова. 

Известно, что 37-летний Константин Сайгаков родился и вырос в Волгограде. Затем поступил на военную службу. В последние годы - в городе Кореновске в Краснодарском крае. 

— У Константина остались  жена и ребенок, — сообщил информагентству сослуживец Сайгакова по имени Александр, который в эти дни также участвует в спецоперации на Украине. —  В ближайшие дни состоятся его похороны. Мы все глубоко соболезнуем семье нашего товарища. 

Константин Сайгаков был бортовым авиационным техником вертолетного звена на МИ-8. 


Судя по его странице в социальной сети, уроженец Волгограда увлекался хоккеем и играл защитником в ночной хоккейной лиге в любительской команде «Аллигатор».  

Напомним, сегодня также стало известно о погибшем 31-летнем майоре Сергее Резниченко.

Фото: Александр Шмейхель / VK.com


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