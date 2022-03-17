Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Волгоградской области Сергей Резниченко погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", стало известно в четверг, 17 марта.
— Начальник штаба батальона майор Сергей Владимирович Резниченко героически погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины, — такая информация была опубликована с утра в открытых источниках.
Известно, что Сергей Резниченко родился в селе Политотдельском Николаевского района. Погиб 13 марта.
— Попав в засаду, прикрывая солдат был смертельно ранен, — уточняют авторы паблика Zа Победу.
Фото: сообщество Zа Победу / VK.com