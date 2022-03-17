Экономика

Пассажиры волгоградских электричек могут оплатить проезд с помощью эквайринга Сбербанка

Экономика 17.03.2022 11:49 Новости компаний
17.03.2022 11:49 Новости компаний


С помощью физических банковских карт оплатить проезд в волгоградских электропоездах горожане могут в кассах и терминалах самообслуживания на пригородном железнодорожном вокзале в г. Волгограде или непосредственно в пути следования электричек у кассиров-контролёров АО «Волгоградтранспригород». Возможность приобретать билеты безналичным способом появилась благодаря установке эквайринговых терминалов Сбербанка. 
Региональный проект по безналичным расчётам при поддержке Волгоградского отделения Сбербанка реализован на всех маршрутах в поездах пригородного сообщения Волгоградской области. С начала старта проекта, с 1 февраля текущего года, уже совершено более 3,7 тысяч транзакций на сумму порядка 295 тысяч рублей. 
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Использование современных технологий уже прочно вошло в нашу жизнь, и это делает мир вокруг нас более комфортным. Сервис безналичной оплаты проезда способствует и цифровому развитию региона, и вместе с тем позволяет транспортным кампаниям повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Благодаря эквайрингу Сбербанка жители Волгоградской области теперь могут комфортно перемещаться не только в городском общественном транспорте – трамваи, троллейбусы, автобусы, но и в железнодорожном».
Павел Валько, генеральный директор АО «Волгоградтранспригород»«Мы уверены, что наш совместный проект с Волгоградским отделением Сбербанка по оплате проезда безналичным способом в пригородных электропоездах сделает поездку наших пассажиров более комфортной, ведь покупать билет таким способом быстро и удобно».
Оплатить проезд можно любыми картами, выпущенными банками РФ, а также с помощью электронных кошельков Apple Pay, Samsung Pay и SberPay (Android NFC) на картах МИР, а также Mir Pay. Билет и чек об оплате проезда пассажир получает сразу. При этом списание средств за проезд со счёта банковской карты может происходить в отсроченном режиме. 

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