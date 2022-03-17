В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 марта





В Волгограде сегодня жители части домов четырех районов останутся без электричества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт АО «ВМЭС», с 13-00 до 17-00 отключат электроэнергию в Краснооктябрьском районе на ул. Героическая, ул. Сахалинская, 1-35, 2-32, 30а, ул.Земнухова, 1-31, 1а, 7/1, 7/2, 4-32, ул.Титова, 126.

В Дзержинском районе пропадет свет с 10-00 до 13-00 на ул. Руднянская, 1, 3, 3а, 5-17, 2/3, ул.Вольская, 3-9, 15, 9-18, 2а, 4, 12, 22, 17, 32-27, 31, 33, ул.Житкутская, 1-11, 4-12, ул.Кирпичная, 12, 24, 2, 16-22, ул.Могилевская, 21, 32, ул.Батурская. 6-22, 22а, 24, 26-30, 11, 13, 30а, 32, 34, 40, 15, 19, 19а, 21-25, 23а, 27, пр. Жукова, 59-69, 57, ул.Красноводская, 2-18, ул.Руднянская, 4-8, 16, 18.

В Кировском районе электричества не будет с 9-00 до 17-00 на ул.Алычевая, 21-35, 39-43, ул.Абрикосовая, 28-46, ул.Каштановая, 29-47, 32-50, ул.Апельсиновая, 31-47, 28-4,

ул.Анисовая, 25-45, 26-48, ул.Тутовая. 27-47, ул.Шелковичная, 24-28.

В Краснооктябрьском районе от ресурса будут отключены с 9-00 до 13-00 дома на ул. Магаданская, 1-17, 2-18, ул.Долинная, 17-31, 31а, 16-30, ул.Тираспольская, 1-15, ул.Сахалинская, 1-35, 2-32, 30а,35, 37-55, 37/1, 37/2, 34-54, ул.Земнухова, 1-31, 1а, 7/1, 7/2, 4-32,33-59, 32-48, 32/2, ул.Титова, 126, 129а, ул.Тюленина, 3-25, 21а, 23а, 25а, 4-26, 8а, 18а, 20а, 22а, 24а, ул.Шевцовой, 1-29, 2-30, 29-45, 29/1, 30-38, 38/1, ул.Титова, 119-123, 119/1, 110, 116, 129а, 135, 136, 139, 121а, 145, 147, ул.Колымская, 1-15, 4-14, ул.Хибинская, 1-33, 4-38, 8/1, ул.Камчатская, 3-33, 4-42, 37-51, 47а, 46-58, пер.Камчатский, 3-11, 6-18, пер.Земнухова, 7, 9, ул.Павелецкая, 3-27, 11а, 2-28, 28а, 31-37,30.

В Краснооктябрьском районе с 9-00 до 17-00 не будет света по ул. Еременко, 52, 54, 56, ул. Библиотечная, 15, 17.

В Дзержинском районе в это же время отключат электричество на ул. Батюка, 1а, 1в 47.

В Кировском районе в этот же промежуток времени света не будет в домах по ул.Клайпедская, 3-23, 4-16, ул.Гурилева, 2-44, 17а-19, 66, ул.Лукина, 5-41, ул.Алычевая, 1-17,2-12, ул.Абрикосовая, 7-25, ул.Рудная, 8-28, ул.Гранатовая, 1-23, 2-42.

В Советском районе ресурс отключат с 9-00 до 17-00 на ул. Абхазская, 77, 79, 70, 72, ул.Бульварная, 28, ул.Днепростроевская, 23, 25а, 25-31, 31а, 33а, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34, 34а, ул. Новикова, 1-5, 5а, 9, 13-17.

Всего лишь час придется посидеть без света жителям поселка Кирпичного завода. Здесь отключат свет с 9-00 до 10-00.



