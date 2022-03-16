Экономика

Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета

Экономика 16.03.2022 09:48 Новости компаний
16.03.2022 09:48 Новости компаний


За первые две недели марта клиенты ВТБ открыли почти в 5 раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели, объем размещенных средств также вырос впятеро. Пик спроса пришелся на 7 марта.
Всего с начала года клиенты ВТБ открыли свыше 57 тыс. обезличенных метсчетов. При этом в феврале количество клиентов, воспользовавшихся этим инструментом, на 59% превысило показатель января, а число новых счетов выросло на 64%.
Самым популярным металлом традиционно оказалось золото: на него в марте пришлось 43% вновь открытых метсчетов и 65% объема вложений. На втором месте серебро – 24% и 17% соответственно. Еще по 17% счетов открывалось в палладии, 16% - в платине, на них пришлось 12% и 6% объема размещений.
На данный момент портфель обезличенных металлических счетов в ВТБ превышает 87 млрд рублей, в том числе свыше 71 млрд рублей – в золоте и более 12 млрд рублей – в серебре.

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