Бесконтактную оплату проезда в транспорте Волгограда наладит столичная компания



МУП «Метроэлектротранс» заключило госконтракт на 10 млн рублей с АО «Пи Джи групп» на поставку и установку более 200 терминалов для бескондукторной оплаты проезда в общественном транспорте Волгограда. Компания из Москвы с уставным капиталом в 3 млн рублей была выбрана по итогам открытого электронного аукциона, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.

Валидаторы для самостоятельной бесконтактной оплаты поездок будут установлены в первую очередь в новых троллейбусах с возможностью автономного хода, уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. Контракт на поставку 56 единиц этого вида общественного транспорта уже заключен, машины привезут в Волгоград в 2022 году. Они могут ездить без подключения к контактной сети до 30 км, что позволит организовать новые маршруты, в частности, из Жилгородка на север и на юг города. Власти также получат возможность продлить троллейбусный маршрут №8 до поселка ГЭС.

Новые терминалы также поставят в транспорте на тех маршрутах, где сейчас не хватает кондукторов. На протяжении нескольких месяцев пассажиры некоторых троллейбусов в Волгограде вынуждены входить только через переднюю дверь и оплачивать проезд водителю, из-за чего происходят задержки на остановках.