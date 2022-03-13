В Волжском нашли труп в техническом помещении многоэтажки

Расследования 13.03.2022 00:16
13.03.2022 00:16
Тело мужчины обнаружили в техническом помещении многоквартирного дома на улице Мира в Волжском в субботу, 12 марта. По данным ИА «Высота 102», труп пролежал в помещении несколько дней. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту смерти мужчины проводится проверка.
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