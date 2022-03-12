Общество

Житель Волгоградской области написал заявление на бывшую из-за отказа вернуться к нему

Общество 12.03.2022 12:19
12.03.2022 12:19


Отчаянная попытка вернуть бывшую сожительницу может обернуться для 35-летнего жителя станицы Нехаевской двумя годами колонии. Мужчина написал в полицию ложный донос, обвинив возлюбленную в краже у него денег, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне праздника 8 Марта 35-летняя жительница соседнего села заехала домой к своему бывшему сожителю. Мужчина стал уговаривать ее вернуться к нему и возобновить разрушенные отношения, однако женщина отказала ему и уехала. Огорченный станичник выпил и решил привлечь внимание гордой возлюбленной нестандартным способом.

Мужчина отправился в отдел полиции, где заявил, что у него после визита подруги пропали 3 тысячи рублей, и обвинил в этом ее. Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что селянка ничего не воровала. В итоге отчаявшийся станичник признался, что оболгал возлюбленную.

– Дознавателями Отделения МВД России по Нехаевскому району решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», – прокомментировали в пресс-службе регионального Главка.

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