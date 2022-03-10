Общество

«Виво Маркет» организует горячее питание для детей беженцев в школах и детсадах

Общество 10.03.2022 15:25 Новости компаний
10.03.2022 15:25 Новости компаний


Более 80 учеников в общеобразовательных учреждениях Волгограда, а также 20 малышей в детских садах, прибывших в областной центр вместе с родными из ЛНР и ДНР, получают горячее питание от «Виво Маркет».
Ученикам школ предоставляются сбалансированные горячие завтраки или обеды (в зависимости от смены), а воспитанникам детских садов полноценный рацион, предусмотренный меню текущего дня. 
Комбинат готового питания в Волгограде работает в обычном режиме, без перебоев, адаптируясь к новым экономическим реалиям. Цепочка поставок основного сырья для производства организована таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу, ведь практически все сырье, из которого готовится социальное питание в Волгограде, российского производства. Таким образом планы в рамках исполнения задачи по импортозамещению сырья для школьных столовых, которые обсуждались в начале марта в Совете Федерации.  
Продукты - а это мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты, буфетная продукция для школ производятся в полном объеме. Напомним, комбинат поставляет сырье и полуфабрикаты, а также организует питание в школах, детских садах и на других социальных направлениях - всего порядка 350 объектов. 

Поварские бригады на пищеблоках соцучреждений работают стабильно, обеспечивая горячим питанием своих потребителей. «Прежде всего мы работаем для детей. Мы не можем себе позволить не выполнить обязательства перед нашими маленькими клиентами. Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы наши потребители были обеспечены качественным и безопасным горячим питанием», - отметила директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.
Руководство предприятия также готово предоставлять рабочие места и посильную помощь специалистам из соседних регионов. 

 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Общество
10.03.2022 17:05
Общество 10.03.2022 17:05

0
Далее
Общество
10.03.2022 14:33
Общество 10.03.2022 14:33

0
Далее
Общество
10.03.2022 13:56
Общество 10.03.2022 13:56

0
Далее
Общество
10.03.2022 12:40
Общество 10.03.2022 12:40

0
Далее
Общество
10.03.2022 10:04
Общество 10.03.2022 10:04

0
Далее
Общество
10.03.2022 08:59
Общество 10.03.2022 08:59

0
Далее
Общество
10.03.2022 08:58
Общество 10.03.2022 08:58

0
Далее
Общество
09.03.2022 21:08
Общество 09.03.2022 21:08

0
Далее
Общество
09.03.2022 21:04
Общество 09.03.2022 21:04

0
Далее
Общество
09.03.2022 19:15
Общество 09.03.2022 19:15

0
Далее
Общество
09.03.2022 16:48
Общество 09.03.2022 16:48

0
Далее
Общество
09.03.2022 16:36
Общество 09.03.2022 16:36

0
Далее
Общество
09.03.2022 16:26
Общество 09.03.2022 16:26

0
Далее
Общество
09.03.2022 16:11
Общество 09.03.2022 16:11

0
Далее
Общество
09.03.2022 15:45
Общество 09.03.2022 15:45

0
Далее

Лента новостей

17:05
Не с долларом, так с юанем: волгоградский производитель мини-огородов и чайников готовится к работе с КАМАЗомСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области бензин элитной марки подорожал на 44 копейкиСмотреть фотографии
15:27
Сбитый на рокадной дороге в Волгограде рабочий скончался в больницеСмотреть фотографии
15:25
«Виво Маркет» организует горячее питание для детей беженцев в школах и детсадахСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде завершились прения сторон по делу Мелконяна и его родственниковСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Полсотни волгоградских мужчин привлекли к расследованию дела о проституцииСмотреть фотографии
14:33
Контрактник из Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
14:26
Волгоградца задержали за убийство молотком брата-близнецаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Домашний уют никуда не уйдет – напоминают в «Галамарте»Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде водитель создал 7-балльную пробку, пытаясь втиснуться между машинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Бочаров выступил перед волгоградцами: текст обращенияСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области коронавирус топчется на платоСмотреть фотографии
11:13
Автомобилистка сбила рабочего на Нулевой продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
Андрей Бочаров выступит с обращением к жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Сугробы в Волгоградской области останутся до конца мартаСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде задержали 23-летнего потрошителя иномарокСмотреть фотографии
10:26
Санитарка из Волгограда разорилась после учебы у аферистов-брокеровСмотреть фотографии
10:21
Неизвестный мужчина умер в больнице после ДТП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде подешевели котлеты по-киевскиСмотреть фотографии
09:50
Житель Волгограда оставил администрацию без наследстваСмотреть фотографии
09:47
ПСБ начал прием заявок от бизнеса на кредиты по ставке до 8,5%Смотреть фотографии
09:39
После публикации ИА «Высота 102» обманувшая волгоградских пенсионеров бизнесвумен стала фигурантом уголовного делаСмотреть фотографии
08:59
В пяти районах Волгограда 10 марта временно отключат светСмотреть фотографии
08:58
В общественном транспорте Волгограда перестали принимать оплату телефономСмотреть фотографии
08:32
Замгубернатора Волгоградской области возглавила штаб по контролю за ценамиСмотреть фотографии
21:08
Укрылся белым одеялом: весенний Волгоград в снежном плену сняли с высотыСмотреть фотографии
21:04
Юрий Кокин оставил пост главы Центрального района Волгограда ради бизнесаСмотреть фотографии
20:28
Сенаторы от Волгоградской области попали в санкционный список ЕССмотреть фотографии
20:26
Во-первых, это масштабно: в Волгограде строят крупнейший логистический центр (фото)Смотреть фотографии
19:28
В Волжском задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 