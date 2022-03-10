



Более 80 учеников в общеобразовательных учреждениях Волгограда, а также 20 малышей в детских садах, прибывших в областной центр вместе с родными из ЛНР и ДНР, получают горячее питание от «Виво Маркет».

Ученикам школ предоставляются сбалансированные горячие завтраки или обеды (в зависимости от смены), а воспитанникам детских садов полноценный рацион, предусмотренный меню текущего дня.

Комбинат готового питания в Волгограде работает в обычном режиме, без перебоев, адаптируясь к новым экономическим реалиям. Цепочка поставок основного сырья для производства организована таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу, ведь практически все сырье, из которого готовится социальное питание в Волгограде, российского производства. Таким образом планы в рамках исполнения задачи по импортозамещению сырья для школьных столовых, которые обсуждались в начале марта в Совете Федерации.

Продукты - а это мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты, буфетная продукция для школ производятся в полном объеме. Напомним, комбинат поставляет сырье и полуфабрикаты, а также организует питание в школах, детских садах и на других социальных направлениях - всего порядка 350 объектов.





Поварские бригады на пищеблоках соцучреждений работают стабильно, обеспечивая горячим питанием своих потребителей. « Прежде всего мы работаем для детей. Мы не можем себе позволить не выполнить обязательства перед нашими маленькими клиентами. Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы наши потребители были обеспечены качественным и безопасным горячим питанием » , - отметила директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.

Руководство предприятия также готово предоставлять рабочие места и посильную помощь специалистам из соседних регионов.







