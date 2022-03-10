Общество 10.03.2022 15:25 Новости компаний
10.03.2022 15:25 Новости компаний
Более 80 учеников в общеобразовательных учреждениях Волгограда, а также 20 малышей в детских садах, прибывших в областной центр вместе с родными из ЛНР и ДНР, получают горячее питание от «Виво Маркет».
Ученикам школ предоставляются сбалансированные горячие завтраки или обеды (в зависимости от смены), а воспитанникам детских садов полноценный рацион, предусмотренный меню текущего дня.
Комбинат готового питания в Волгограде работает в обычном режиме, без перебоев, адаптируясь к новым экономическим реалиям. Цепочка поставок основного сырья для производства организована таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу, ведь практически все сырье, из которого готовится социальное питание в Волгограде, российского производства. Таким образом планы в рамках исполнения задачи по импортозамещению сырья для школьных столовых, которые обсуждались в начале марта в Совете Федерации.
Продукты - а это мясные, рыбные, овощные полуфабрикаты, буфетная продукция для школ производятся в полном объеме. Напомним, комбинат поставляет сырье и полуфабрикаты, а также организует питание в школах, детских садах и на других социальных направлениях - всего порядка 350 объектов.
Поварские бригады на пищеблоках соцучреждений работают стабильно, обеспечивая горячим питанием своих потребителей. «Прежде всего мы работаем для детей. Мы не можем себе позволить не выполнить обязательства перед нашими маленькими клиентами. Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы наши потребители были обеспечены качественным и безопасным горячим питанием», - отметила директор ООО «Виво Маркет» Мария Иванова.
Руководство предприятия также готово предоставлять рабочие места и посильную помощь специалистам из соседних регионов.
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