За три дня предприниматели разместили на депозитах банка «Открытие» более 100 млрд рублей





С 3 по 5 марта, с момента повышения ставок по депозитам для малого и среднего бизнеса, банк «Открытие» привлек более 100 млрд рублей.

Банк «Открытие» улучшил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса: максимальная ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составила 18,01% годовых. Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств увеличена до 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.

Новые условия по депозитам стали стимулом для предпринимателей – клиентов «Открытия» – разместить в банке свободные средства на сумму более 100 млрд рублей.