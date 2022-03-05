







Полицейские задержали двух автомобилистов с поддельными правами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, одного из водителей

сотрудники ГИБДД остановили в Николаевском районе на 665 километре федеральной трассы «Каспий».

За рулем LADA Largus находился 26-летний волгоградец. При осмотре документов полицейские обнаружили, что водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Автомобилист честно признался полицейским, что приобрел права в интернете.

Поддельный документ был изъят, подозреваемый доставлен в отдел полиции.





Второго водителя сотрудники ДПС остановили в Волгограде возле дома №59М на проспекте Ленина в Центральном районе. 25-летний волгоградец также передвигался на автомобиле LADA Granta с фальшивым документом.

В отношении водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Наказание за приобретение и использование поддельного документа предусматривает до одного года лишения свободы.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области



