Расследования 05.03.2022 14:20
05.03.2022 14:20
Полицейские задержали двух автомобилистов с поддельными правами. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, одного из водителей
сотрудники ГИБДД остановили в Николаевском районе на 665 километре федеральной трассы «Каспий».
За рулем LADA Largus находился 26-летний волгоградец. При осмотре документов полицейские обнаружили, что водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. Автомобилист честно признался полицейским, что приобрел права в интернете.
Поддельный документ был изъят, подозреваемый доставлен в отдел полиции.
Второго водителя сотрудники ДПС остановили в Волгограде возле дома №59М на проспекте Ленина в Центральном районе. 25-летний волгоградец также передвигался на автомобиле LADA Granta с фальшивым документом.
В отношении водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Наказание за приобретение и использование поддельного документа предусматривает до одного года лишения свободы.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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