Грузовик с бытовой техникой DNS разграбили в Волгоградской области

Коробки с бытовой техникой, принадлежащей федеральной торговой сети DNS, пропали из грузового фургона по пути из Волгограда в Астрахань. Поздно вечером 4 марта неизвестные сорвали навесной замок с «ГАЗели NEXT» и украли товар, сообщил ИА «Высота 102» источник в правоохранительных органах.
Пропажу груза водитель фургона обнаружил в районе поселка Ушаковка Астраханской области. Мужчина вернулся в Светлоярский район и обратился в отдел полиции с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают точное количество украденных коробок и сумму причиненного ретейлеру ущерба.
Ранее «Высота 102» сообщала о подорожании на 30% бытовой техники и электроники в волгоградских магазинах. Жители региона отметили рост цен в торговых сетях DNS, «Ситилинк» и «Эльдорадо». О повышении стоимости на треть 25 февраля сообщал и директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев в своем аккаунте Facebook. Позднее он заверил подписчиков, что компания подготовила план мероприятий, чтобы сдержать скачки цен.
В четверг, 3 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил органам власти, контрольно-надзорным органам, региональным управлениям ФАС и ФНС, правоохранительным органам вести мониторинг цен на товары и услуги, чтобы не допустить экономически необоснованного подорожания.