«Два раза за день меняли ценники»: волгоградцы ходят в магазины бытовой техники как в музеи





Волгоградцы изумляются ценам в магазинах бытовой техники. Продавцы не скрывают: цены за несколько дней поднялись до 30% на любые группы товаров. Так, в магазине «Эльдорадо», расположенным на проспекте Ленина в Волжском, корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что накануне им пришлось менять ценники два раза в день.

- Такого никогда не было, - признались продавцы.



В результате те же стиральные машинки подорожали за несколько дней на 15-20 тысяч рублей.

- Она еще осталась по акции, а такие уже стоят 42 тысячи, - рассказали продавцы.



По их словам, их конкуренты подняли цены еще в четверг.



–Мы держались до вчерашнего дня, - уверяют сотрудники.





Между тем, ажиотажа в магазинах бытовой техники не наблюдается.