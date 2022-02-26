«Два раза за день меняли ценники»: волгоградцы ходят в магазины бытовой техники как в музеи

Волгоградцы изумляются ценам в магазинах бытовой техники. Продавцы не скрывают: цены за несколько дней поднялись до 30% на любые группы товаров. Так, в магазине «Эльдорадо», расположенным на проспекте Ленина в Волжском, корреспонденту ИА «Высота 102» рассказали, что накануне им пришлось менять ценники два раза в день.
- Такого никогда не было, - признались продавцы.
В результате те же стиральные машинки подорожали за несколько дней на 15-20 тысяч рублей.
- Смотрите, эту машинку хотел купить мужчина вчера за 52 тысячи рублей. Ушел советоваться с женой. Сегодня придет, а она уже стоит 65 тысяч. Вряд ли возьмет, - вздыхают сотрудники сети.
Корреспонденту ИА «Высота 102» настоятельно рекомендовали приобрести машинку марки "Haier" за 30 тысяч рублей.
- Она еще осталась по акции, а такие уже стоят 42 тысячи, - рассказали продавцы.
По их словам, их конкуренты подняли цены еще в четверг.
–Мы держались до вчерашнего дня, - уверяют сотрудники.
Между тем, ажиотажа в магазинах бытовой техники не наблюдается.
- Кто мог, купил то, что надо, еще 24 февраля. Сегодня приходят, смотрят, вздыхают и уходят, - рассказывают сотрудники.
Ранее, напомним, сообщалось
о подорожании электроники и бытовой техники в торговых сетях «DNS». Позднее владелец сети Дмитрий Алексеев заявил, что будет предпринято все, чтобы не допустить резкого скачка цен.