В Кировском районе Волгограда начался внеплановый ремонт теплосети





Сегодня «Концессии теплоснабжения» выполнят внеплановые ремонтные работы на тепловой сети диаметром 500 мм в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, на период проведения мероприятий в течение дня будет временно приостанавливаться подача тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома, расположенные по улицам Вельботной, Одоевского, Быстрова и др.

После окончания работ подача ресурсов до ввода в жилые дома и прочие объекты возобновится. В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления в конкретной квартире уже после завершения работ ресурсоснабжающей организацией на тепломагистрали необходимо обратиться в свою управляющую компанию. По заявке жильцов УК обязана оперативно провести регулировку внутридомовых сетей и нормализовать режим подачи ресурса.«Концессии теплоснабжения» приносят извинения за временные неудобства.Напомним, в конце февраля подача горячей воды и отопления в данные дома так же приостанавливалась из-за ремонта тепломагистрали.