Общество

Андрей Бочаров поговорил с предпринимателями о «жилке» и «чуйке»

Общество 04.03.2022 16:59
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04.03.2022 16:59


Губернатор Волгоградской области 4 марта провел заседание совета по развитию малого и среднего бизнеса. Как сообщает ИА "Высота 102", речь шла о работе в новых реалиях. 

Открывая встречу, глава региона напомнил, что бизнес-сообщество обеспечивает работой больше 300 тысяч жителей Волгоградской области. 

 Малое, среднее предпринимательство, самозанятые — важнейшая часть экономики нашей страны, экономики Волгоградской области,  заявил Бочаров.   А во многом — и образ жизни для значительного числа жителей, граждан нашей страны, отличающихся активной жизненной позицией и предпринимательской жилкой. 

Сегодня, отдельно подчеркнул губернатор, представителям МСП приходится работать в непростых условиях — бороться с  недобросовестной конкуренцией и на фоне введения ряда незаконных ограничительных мер со стороны западных стран и партнеров.

— Здесь и существенные ограничения по доступности более дешевых мировых финансовых ресурсов, и отказ ваших деловых партнеров от выполнения контрактных обязательств по поставкам оборудования, комплектующих, расходных материалов, а также ограничения или запрет на реализацию продукции, произведенной вами, и на оказание услуг, в том числе за рубежом, — сказал Бочаров, обращаясь к участникам встречи. 

Однако и в период пандемии большинство волгоградских предпринимателей, по словам губернатора, не только смогли удержаться наплаву. Многие нашли в себе силы вернуться к реализации намеченных программ и проектов развития и сегодня работают в плановой динамике. Как результат  в регионе наблюдается рост общего числа занятых в сфере предпринимательства, увеличение объема уплаченных налогов по специальным налоговым режимам. 

Обращаясь к участникам совета, Андрей Бочаров подчеркнул, что сегодня перед российским МСП открываются новые перспективы.

 Считаю необходимым обратить ваше внимание на новые открывающиеся возможности, а их достаточно много. И непосредственно от нас с вами, и ни от кого больше, и зависит состояние развития области на ближайшие годы, а то и десятилетия. И здесь максимально важно, чтобы на территории Волгоградской области были созданы новые, современные, не только импортозамещающие производства, для которых открываются серьезные возможности, но и также важно смотреть в будущее, на совершенно новые направления, которые со временем могут стать новыми локомотивами роста. Здесь очень важен ваш предпринимательский опыт и, я бы даже сказал, как говорят в народе, предпринимательская чуйка. И за вас это точно никто не сделает. Со своей стороны мы готовы оказывать полную поддержку в реализации ваших проектов. 

По итогам встречи предприниматели, бизнес-омбудсмен и общественники подтвердили готовность работать в меняющихся условиях и продолжать диалог, направленный на решение проблем. 

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