Андрей Бочаров поговорил с предпринимателями о «жилке» и «чуйке»

Губернатор Волгоградской области 4 марта провел заседание совета по развитию малого и среднего бизнеса. Как сообщает ИА "Высота 102", речь шла о работе в новых реалиях.

Открывая встречу, глава региона напомнил, что бизнес-сообщество обеспечивает работой больше 300 тысяч жителей Волгоградской области.

— Малое, среднее предпринимательство, самозанятые — важнейшая часть экономики нашей страны, экономики Волгоградской области, — заявил Бочаров. — А во многом — и образ жизни для значительного числа жителей, граждан нашей страны, отличающихся активной жизненной позицией и предпринимательской жилкой.

Сегодня, отдельно подчеркнул губернатор, представителям МСП приходится работать в непростых условиях — бороться с недобросовестной конкуренцией и на фоне введения ряда незаконных ограничительных мер со стороны западных стран и партнеров.

— Здесь и существенные ограничения по доступности более дешевых мировых финансовых ресурсов, и отказ ваших деловых партнеров от выполнения контрактных обязательств по поставкам оборудования, комплектующих, расходных материалов, а также ограничения или запрет на реализацию продукции, произведенной вами, и на оказание услуг, в том числе за рубежом, — сказал Бочаров, обращаясь к участникам встречи.

Однако и в период пандемии большинство волгоградских предпринимателей, по словам губернатора, не только смогли удержаться наплаву. Многие нашли в себе силы вернуться к реализации намеченных программ и проектов развития и сегодня работают в плановой динамике. Как результат — в регионе наблюдается рост общего числа занятых в сфере предпринимательства, увеличение объема уплаченных налогов по специальным налоговым режимам.

Обращаясь к участникам совета, Андрей Бочаров подчеркнул, что сегодня перед российским МСП открываются новые перспективы.

— Считаю необходимым обратить ваше внимание на новые открывающиеся возможности, а их достаточно много. И непосредственно от нас с вами, и ни от кого больше, и зависит состояние развития области на ближайшие годы, а то и десятилетия. И здесь максимально важно, чтобы на территории Волгоградской области были созданы новые, современные, не только импортозамещающие производства, для которых открываются серьезные возможности, но и также важно смотреть в будущее, на совершенно новые направления, которые со временем могут стать новыми локомотивами роста. Здесь очень важен ваш предпринимательский опыт и, я бы даже сказал, как говорят в народе, предпринимательская чуйка. И за вас это точно никто не сделает. Со своей стороны мы готовы оказывать полную поддержку в реализации ваших проектов.

По итогам встречи предприниматели, бизнес-омбудсмен и общественники подтвердили готовность работать в меняющихся условиях и продолжать диалог, направленный на решение проблем.

