На улице Ангарской в Волгограде измерили ямы









Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали многочисленные дефекты дорожного покрытия на улице Ангарская в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, также выявлено отсутствие и загрязнение дорожной разметки, дорожных знаков и ограничение их видимости за деревьями.













Выявленные недостатки, как отметили в главке, влияют на безопасность дорожного движения. Однако мер по их устранению не принимается. Сотрудники ГИБДД констатируют, что на данных участках организация дорожной деятельности органами исполнительной власти проводится ненадлежащим образом.

















Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



