В Волгограде изменился срок подачи показаний счетчиков

Общество 04.03.2022 10:04
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04.03.2022 10:04
На 19 дней в Волгограде увеличили срок передачи сведений индивидуальных приборов учета в расчетный центр. Теперь жители Волгограда смогут передавать показания в любое удобное время в течение 26 дней.
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» учли пожелания волгоградцев об увеличении периода внесения показаний индивидуальных приборов учета (счетчиков), и теперь абоненты смогут передавать показания счетчиков:
• с 1 по 21 число каждого месяца – жители частного сектора;
• с 1 по 26 число каждого месяца – жители многоквартирных домов.
Ранее эти сроки были ограничены интервалами: с 15 по 21 число по частному сектору и с 23 по 26 число для жителей многоквартирных домов и потребители ресурса не всегда успевали своевременно подать показания.
Теперь, когда срок увеличен, жители Волгограда жители смогут передавать показания в любое удобное время в течение 26 дней.
– Эта мера позволит снизить нагрузку на справочную службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в дни массового приема передачи показаний. – поясняют в компании.– Больше время будет уделяться консультационным звонкам потребителей, что приведет к уменьшению скопления граждан на участках по работе с населением.
Напоминаем, что одним из самых удобных и востребованных способов передачи показаний у жителей города – режим онлайн: на официальном сайте www.ivc34.ru без регистрации и авторизации, в личном кабинете и через мобильное приложение.
Жители также могут передать показания счетчиков следующими способами:
• оператору по многоканальному телефону справочной службы 8 (8442) 32-50-50;
• специальной автоматизированной системой, позвонив по телефонам 60-12-52 или 8-962-760-12-52;
• на участке АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Адреса участков указаны на платежной квитанции или на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и на официальном сайте.
– Если вы не можете внести показания, проверьте срок поверки своего прибора учета. По его истечению установленный прибор считается вышедшим из строя и показания такого прибора не принимаются. – отмечают в компании. – Информация о сроке есть в техническом паспорте счетчика. Если эти данные имеются у АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», их можно найти либо в платежном документе в строке «Сведения о показаниях ИПУ» /«Дата поверки».
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