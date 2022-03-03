Экономика

Банк «Открытие» повысил ставки по депозитам для предпринимателей до 18,01% годовых

Экономика 03.03.2022 18:29 Новости компаний
0
03.03.2022 18:29 Новости компаний


Банк «Открытие» изменил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 18,01% годовых.
Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств теперь составляет 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.
Депозиты для бизнеса можно открыть в офисе банка и в дистанционных каналах. Подробнее с условиям всех депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/sme/deposits.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры в сданном доме, Дзержинский район

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
03.03.2022 19:41
Экономика 03.03.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.03.2022 14:00
Экономика 03.03.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 12:36
Экономика 03.03.2022 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 11:12
Экономика 03.03.2022 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:46
Экономика 03.03.2022 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 10:03
Экономика 03.03.2022 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 09:34
Экономика 03.03.2022 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 09:08
Экономика 03.03.2022 09:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.03.2022 08:47
Экономика 03.03.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2022 17:00
Экономика 02.03.2022 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 13:01
Экономика 02.03.2022 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 12:14
Экономика 02.03.2022 12:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.03.2022 11:18
Экономика 02.03.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:43
Экономика 02.03.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2022 09:40
Экономика 02.03.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:05
Участников акций против военной операции хотят отправить служить на ДонбассСмотреть фотографии
19:41
Губернатор объявил о ежедневном мониторинге цен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:37
Сайт волгоградского аэропорта подвергся DDoS-атакеСмотреть фотографии
19:26
Снег, дождь и ветер обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:07
«Бэтмэн» не прилетел: волгоградские кинотеатры меняют расписаниеСмотреть фотографии
18:07
Под Волгоградом прокуратура вернула муниципалитету проданную за копейки землюСмотреть фотографии
18:04
На месте следователи и МВД: в центре Волгограда подняли со дна труп пропавшего Дмитрия ВоронковаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
В волгоградском ЦПКиО к лету появится детский бассейнСмотреть фотографии
17:37
Суд не принял ванну: в Волгограде экс-директора санатория подозревают в мошенничествеСмотреть фотографии
16:11
«Била за то, что плакал»: 21-летняя детоубийца получила срок в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Регион направит в федеральный центр предложения по поддержке стройотраслиСмотреть фотографии
15:36
Антивоенного пикетчика в Волгограде на 7 дней отправили в спецприемникСмотреть фотографии
15:29
36-летняя волгоградка с инфекцией умерла от ковидаСмотреть фотографии
15:10
Попавшего под поезд подростка перевели из Палласовской ЦРБ в ВолгоградСмотреть фотографии
15:00
Волгоградский обладмин остался без новых седановСмотреть фотографии
14:48
В Волжском сотрудники ГИБДД потушили загоревшуюся около АЗС машинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
Бочаров поручил продолжить возведение жилья и капремонт в регионеСмотреть фотографии
14:06
Адвокат Анны Мелконян просит суд Волгограда ее оправдатьСмотреть фотографии
13:48
«Волна» идёт в глубинку: автобусы в Волгоградской области переводят на безналСмотреть фотографии
13:42
Международную компанию оштрафовали в Волгограде за повышение цен на доставку грузаСмотреть фотографии
13:06
Волгоградец выстрелил в голову знакомого, но промахнулсяСмотреть фотографии
13:00
Письма с угрозами в Волгограде получили школы, больницы и детсадыСмотреть фотографии
12:50
Волгоградцу грозит до 15 лет за убийство бывшей жены в ваннойСмотреть фотографии
12:29
Директора Дома культуры в Волгоградской области осудили за крышуСмотреть фотографии
12:23
Радиостанция «Эхо Москвы-Волгоград» прекратила вещаниеСмотреть фотографии
12:22
В центре Волгограда из-за угроз силовики проверяют облбольницуСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде кипяток из всех кранов течет четвертую неделю в девятиэтажкеСмотреть фотографии
11:52
«Буквально вчера договорились»: в Волгограде построят еще одну школу – в поселке ГЭССмотреть фотографии
11:38
Коронавирус за сутки унес жизни 18 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
«Поднимают цены под шумок»: волгоградцы просят УФАС остановить безумное подорожание товаровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 