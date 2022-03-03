



Банк «Открытие» изменил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 18,01% годовых.

Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств теперь составляет 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.