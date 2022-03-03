Экономика 03.03.2022 18:29 Новости компаний
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03.03.2022 18:29 Новости компаний
Банк «Открытие» изменил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 18,01% годовых.
Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств теперь составляет 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.
Депозиты для бизнеса можно открыть в офисе банка и в дистанционных каналах. Подробнее с условиям всех депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/sme/deposits.
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