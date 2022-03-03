Волгоградец выстрелил в голову знакомого, но промахнулся









С огнестрельным ранением правого предплечья в городскую клиническую больницу Волжского госпитализирован 41-летний житель Краснослободска. Медики сообщили о случившемся в полицию. Как сообщили в региональном главке МВД, за стрельбу задержан 68-летний знакомый пострадавшего, с которым он накануне распивал спиртные напитки.

Установлено, что к мужчине в гости пришли трое приятелей, все они выпивали. В какой-то момент между хозяином дома и одним из гостей произошла ссора. После потока оскорблений, гость достал травматический пистолет и выстрелил в голову приятеля, но промахнулся. Потом он ударил мужчину рукояткой оружия по голове и снова выстрелил, причинив ему ранение правой руки. Бригаду скорой помощи на место происшествия вызвали другие гости.

Задержанный пояснил полиции, что стал стрелять, так как был сильно пьян. Действия мужчины будут квалифицированы после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, а также после проведения полицейскими опроса всех очевидцев происшествия.

Фото из архива ИА «Высота 102»