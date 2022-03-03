Жительница Волгограда за 12 дней лишилась миллионов, поверив аферистке

Происшествия 03.03.2022 10:13
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03.03.2022 10:13
Всех своих сбережений лишилась 55-летняя жительница Волгограда после звонка мошенницы. Как сообщили в городском УМВД, доверчивая волгоградка перевела якобы на безопасный счет 2 миллиона личных средств, а также оформила на себя кредит почти на 1 миллион рублей. Сотрудникам полиции потерпевшая сообщила, что знала о таких фактах мошенничества, но все равно поверила телефонной аферистке. Неизвестная позвонила ей и представилась сотрудницей банка. Под предлогом незаконного списания денег со счета она выманила у жительницы Волгограда более 3 миллионов рублей. Примечательно, что потерпевшая общалась с мошенницей 12 дней - с 3 по 15 февраля.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Личность преступницы устанавливается.
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