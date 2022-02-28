В Волгоградской области обнаружили канал незаконной миграции









Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли попытку организации незаконной миграции в регионе и задержали подозреваемых, сообщили в ведомстве.

Установлено, что 31-летняя жительница Волгоградской области предложила своей знакомой за деньги заключить фиктивный брак с иностранцем, чтобы он смог оформить разрешение на временное проживание на территории России. Женщина согласилась, после чего брак был заключен в одном из отделов ЗАГСа Московской области.

После этого иностранец обратился в правоохранительные органы с заявлением о получении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание в РФ и получил его сроком на три года.

Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все участники и обстоятельства совершения преступления.



