Происшествия

В Волгоградской области обнаружили канал незаконной миграции

Происшествия 28.02.2022 15:25
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28.02.2022 15:25



Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли попытку организации незаконной миграции в регионе и задержали подозреваемых, сообщили в ведомстве.
Установлено, что 31-летняя жительница Волгоградской области предложила своей знакомой за деньги заключить фиктивный брак с иностранцем, чтобы он смог оформить разрешение на временное проживание на территории России. Женщина согласилась, после чего брак был заключен в одном из отделов ЗАГСа Московской области.
После этого иностранец обратился в правоохранительные органы с заявлением о получении в упрощенном порядке разрешения на временное проживание в РФ и получил его сроком на три года.
Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ. В ходе расследования будут установлены все участники и обстоятельства совершения преступления.

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