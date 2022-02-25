Цифра спешит на помощь: «Ростелеком» подключил оптическую связь и видеонаблюдение для волгоградской скорой медицинской службы
Телеком 25.02.2022 10:04
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25.02.2022 10:04
«Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением волгоградскую частную службу скорой медицинской помощи LeСar (ООО «МТ-Сервис»). Специалисты компании охватили оптической сетью десять объектов клиента, а также установили на них двадцать видеокамер и подключили облачный сервис «Видеонаблюдение для бизнеса». Цифровые решения «Ростелекома» обеспечивают связь для работы диспетчеров, обмена данными с региональными и федеральными интегрированными медицинскими системами и безопасность сотрудников и пациентов.
– Оказание качественной оперативной медицинской помощи зависит в том числе и от организационных, управленческих решений. У нас трудятся высококлассные специалисты различного профиля, работа которых требует от них высокого напряжения. Мы стремимся создавать для сотрудников комфортные условия, предоставляя современные цифровые сервисы “ Ростелекома”. Мы уже пользуемся виртуальной телефонией с возможностью хранения записей звонков, теперь установили видеокамеры для незамедлительного реагирования на внештатные ситуации, подключились по интернету к единому цифровому информационному контуру здравоохранения. В итоге все это направлено на предоставление волгоградцам максимально качественных медицинских услуг, — рассказал Николай Полуянов, директор ООО «МТ-Сервис».
Установленный для медицинской службы сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» обеспечивает трансляцию в режиме реального времени с видеокамер на любое устройство, подключенное к интернету. Видеозаписи хранятся в защищенном облачном хранилище «Ростелекома» до 30 дней и доступны клиенту через личный кабинет. Решение может быть полезно, когда бизнесу требуется мониторить эффективность использования рабочего времени сотрудниками, отслеживать качество обслуживания клиентов, выявлять зачинщика в конфликтной ситуации, имея при этом неопровержимые доказательства, и для других целей.
– Цифровые решения “Ростелекома” востребованы у волгоградского бизнеса. Одним из популярных, согласно мониторингу наиболее востребованных у предпринимателей предложений компании, в 2021 году стал облачный сервис “Видеонаблюдение для бизнеса”. Он легко масштабируется, может быть полезен в различных отраслях, показывает высокую эффективность при решении задач безопасности. Подключение к интернету идет по оптической технологии, что гарантирует высокую скорость передачи данных больших объемов и устойчивую связь, — подчеркнул Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В Волгоградской области сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» в 2021 году выбрали более 700 коммерческих компаний, что почти в два раза больше, чем в позапрошлом году.
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 200 3000 и на сайте компании.
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