Появившиеся сегодня в ряде СМИ слухи о том, что волгоградский аэропорт, вопреки официальным заявлениям, все же остановил работу, развеяли представители Волгоградского штаба ОНФ и, собственно, руководства самой воздушной гавани. Сопредседатель Волгоградского штаба Общероссийского народного фронта Владимир Шкарин лично приехал в Гумрак, чтобы убедиться, что работа аэропорта не прекращалась.

– Мы специально приехали в аэропорт, чтобы проверить, как выполняются полеты. Да, с утра была информация, что некоторые рейсы отменены или задержаны, но к настоящему моменту авиасообщение восстановлено, Росавиация небо над Волгоградом официально не закрывало. Вылеты производятся, может, с небольшой задержкой, но авиакомпании своевременно оповещают об этом пассажиров, – сообщил ИА «Высота 102» Владимир Шкарин. – ОНФ в любой момент готов оказать любое содействие, тем более что мы всегда участвуем во всех мероприятиях, связанных с оказанием помощи населению. Я считаю, что сейчас ситуация в аэропорту стабильная и никаких поводов для беспокойства быть не должно.

Между тем, начальник службы планирования и управления производством международного аэропорта «Волгоград» Дмитрий Семенов слегка подкорректировал слова Владимира Шкарина. По его словам, воздушное пространство над Волгоградом все же попало в зону ограничений, введенных Росавиацией в отношении 12 аэропортов Юга России.

– В настоящее время все воздушные суда, которые осуществляют регулярные полеты в Волгоград, принимают индивидуальное решение о полетах и по согласованию с Росавиацией либо отменяют рейсы, либо выполняют их. Буквально недавно приземлился борт авиакомпания «России». Никакого общего сбоя в работе волгоградского не произошло, все пассажиры об отмене рейсов оповещены, аэропорт работает в штатном режиме.