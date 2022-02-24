«Позвоните завтра»: волгоградцы пытаются вложить сбережения в любые машины





Волгоградцы обзванивают автосалоны в надежде приобрести автомобили по старым ценам, но не всегда им это удается.

Как сообщает ИА «Высота 102», в автосалоне «Fresh Авто», в частности, пояснили, что сегодня продажи машин приостановлены. «Позвоните завтра», - вежливо предлагали менеджеры. В автосалонах «Renault Волга-Раст» сообщили о наличии в продаже машин нескольких моделей и о возможности приобрести автомобили любым способом – за наличные, в кредит или безналичным расчетом. В автосалоне «Volkswagen Арконт» также не прекращали продажу машин, однако предупредили, что сегодня некоторые марки уже подорожали вплоть до 200 тысяч рублей, а завтра подорожают еще, и предложили приехать как можно быстрее, потому что сейчас «ситуация неоднозначная».

В других салонах корреспонденту ИА «Высота 102» также готовы были продать автомобиль прямо сегодня, но поясняли, что в наличии осталось буквально несколько машин. И также советовали «бросать все» и немедленно ехать за автомобилем.

Напомним, на завтра ЦБ установлен курс доллара в России по цене более 86 рублей, евро - более 97 рублей.