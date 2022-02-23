Еще 40 беженцев с Донбасса прибыли в Волгоградскую область своим ходом

Общество 23.02.2022 15:46
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23.02.2022 15:46
За два дня с территорий Луганской и Донецкой народных Республик в Волгоградскую область своим ходом прибыл 41 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, они зарегистрировались в пунктах временного пребывания и получили помощь. На сегодняшний день общее число беженцев, которых принял регион, составляет 474 человека.
Первые беженцы, напомним, прибыли в Волгоградскую область поездом 20 февраля. Это 433 человека, среди которых 160 – дети. Людей поселили в пунктах временного размещения в Волгограде и Волжском. Беженцам помогают централизованно оформить все необходимые документы. Для этого в пунктах временного размещения работают специалисты социальной защиты, пенсионного фонда, миграционной службы и банков.
В связи с прибытием в регион беженцев из ДНР и ЛНР в Волгоградской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. При обладминистрации действует оперативный штаб, который занимается вопросами приема и размещения людей.
Фото ИА «Высота 102»
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