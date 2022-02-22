Границы охраняемых территорий установлены вокруг 63 обнаруженных в Дубовском, Среднеахтубинском и Ленинском районах Волгоградской области памятников археологии. Как сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, такое решение позволит в дальнейшем сохранить ценные археологические находки в их первоначальном виде. Документацию разработали специалисты Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры.

В границах таких охраняемых территорий запрещено капитальное строительство, проведение земляных, строительных или мелиоративных работ. Любые работы по их сохранению или проведению археологических исследований должны проводиться только после согласования с профильным комитетом.

Так, например, под государственную охрану взяты 10 неисследованных курганов — ученые нашли их в прошлом году в Дубовском районе. Предположительно, они появились в период с 4 тысячелетия до н.э. до эпохи позднего средневековья. Более точные даты их формирования ученые определят после археологических исследований.

Всего на территории Волгоградской области насчитывается более 1200 памятников археологии, включая курганы и курганные группы.

Фото с сайта администрации Волгоградской области