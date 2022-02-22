Ленивый волгоградец, не желая увольняться, инсценировал собственное похищение

Следственный отдел по Красноармейскому району СУ СКР региона возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который, не желая терять работу, инсценировал собственное похищение. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина обратился с ложным доносом в полицию, но там его историю никто не оценил.

- Будучи официально трудоустроенным в одном из предприятий Красноармейского района, подозреваемый не посещал работу с 11 по 20 января без уважительных причин. С целью избежать наказания мужчина придумал историю с собственным похищением и обратился в полицию, - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. - Сотрудники полиции, изучив все материалы, поняли, что никакого объективного подтверждения рассказа мужчины о действиях каких-то неизвестных лиц, нет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Свою вину подозреваемый полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается.









