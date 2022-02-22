В сотнях домов четырех районов Волгограда отключат свет





Отключения электричества запланированы сегодня в Кировском, Советском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте АО «ВМЭС». Так, света не будет в Советском районе на ул.Воронова с 10 до 16 часов. С 9 до 12 часов электричество пропадет в домах Кировского района – на ул.Быстрова д.62, ул.Одоевского д.59, 58, 56, ул. Люблинская д.4, на ул. Кирова отключат свет с 9 до 17 часов на ул. Кирова, 2, 4, 5, 1, 3, 3а.

В Советском районе отключат свет с 9 до 17 часов на ул.Мушкетова д.38-64, д.62а, д.64а д.64б, д.64д, ул.Абоянская д.1, д.3, д.2 д.4, ул.Фомина д.5-15, д.7а, д.6-8, д.8а, ул.Мушкетова д.41-89, д.47а, д.67а, д.69а, д.66-70, д.68а, ул.Мушкетова д.1а, д.1-9, д.17-39, ул.Траспортная д.4, д.9, ул.Мушкетова д.2, д.2а, д.4а, д.4-8, д.12-22, д.24а. д.26-36, ул.Фомина д.1, д.2, д.3, ул.Транспортная д.3 ул.Мушкетова д.10, ул.Колхозная д.2г, ул.Песчаная д.7а, д.1г, д.1б, д.3, д.5, ул.Школьная д.1, ул.Ольховская д.1-11, д.4, ул.Палиашвили д.57-97, д.99, ул.ЛЗС д.7, д.9, д.13, д.14-24, д.2/1, ул.Палиашвили д.2-42, д.18а, ул.Палиашвили д.1-55, д.1а, пер.Ольховский д.2-6, ул.Палиашвили д.44-64, ул.ЛЗС д.1, д.2-8, ул.Палиашвили д.86-112, д.88а, д.88б, д.90а, д.167-205, д.114-150, д.132а, д.138а, д.144а, д.135-165, д.181б, ул.Овсяная д.3, ул.Школьная д.2-8 д,8а д.10 д.12, ул.Колхозная д.1-13 д.2-12 д.12а д.14-18, ул.ЛЗС д.3 д.10 д.12, ул.Палиашвили д.66 д.68, л.Школьная д.1-5, д.8а, ул.Совхозная д.3, 2а, д.2-10, ул.Палиашвили д.101-131, д.133а, д.74-84.

В Центральном районе в это же время будет отсутствовать электричество в домах на улице Кубанская, а в Дзержинском районе – на улицах Васильсурская и Городнянская.



