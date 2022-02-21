Авиакомпания назвала причины экстренной посадки самолета в аэропорту Волгограда





Самолет компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Симферополь-Екатеринбург, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда из-за отказа автопилота, автомата тяги и проблем с наддувом. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал AVIAINCIDENT.

- Накануне в 14:15 при выполнении полета, в районе ПОД ДОРИР, на эшелоне Ф350 (10650м) ЭВС доложил об отказе автопилота, автомата тяги, проблеме с наддувом и управляемостью ВС, - пояснили в авиакомпании.

В связи с этим командир воздушного судна объявил сигнал срочности «PAN» и принял решение выполнить незапланированную посадку в аэропорту Гумрак в Волгограде. В 14:36 самолет уже благополучно был посажен.

О посадке самолета из Симферополя ИА «Высота 102» сообщало накануне днем.











