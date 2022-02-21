Общество

В Волгограде 18-летняя роженица скончалась в реанимации

Общество 21.02.2022 12:24
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21.02.2022 12:24



В реанимации больницы скорой медицинской помощи №25 в Волгограде после родов умерла 18-летняя жительница Михайловки. Как стало известно ИА «Высота 102», трагический случай произошел в минувшие выходные – молодую роженицу с «букетом» осложнений доставили из роддома №7 в реанимацию больничного комплекса. Около суток врачи боролись за жизнь молодой женщины, но спасти ее не удалось. Известно, что беременность была проблемной. Врачи констатировали врожденные пороки развития плода, рекомендовали прервать беременность. Очень сложно проходили и роды. В результате у 18-летней женщины случился инсульт. Также зафиксировано токсическое действие на организм роженицы неучтенного вещества. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что у 18-летней женщины это была вторая беременность, которая протекала с осложнениями. Роженицу доставили в роддом согласно маршрутизации. После родов состояние женщины резко ухудшилось, ее перевели в многопрофильный стационар. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, пациентка скончалась. В облкомздраве отметили, что после проведения патологоанатомического исследования этой случай будет разобран на экспертном совете комитета здравоохранения Волгоградской области.

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