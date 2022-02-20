В арбитражном суде Волгоградской области продлили ограничения из-за «омикрона»





В Арбитражном суде Волгоградской области продлеваются ограничения, введенные 2 февраля до 21 февраля в связи с распространением штамма «омикрон» в регионе.

Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, ограничения будут действовать до 25 февраля. Такие меры приняты в связи с высоким уровнем заболеваемости среди сотрудников суда и для продолжения работы судебного органа. Вплоть до пятницы будущей недели в здание суда будет ограничен доступ граждан, также будет действовать особый порядок рассмотрения дел, приема и выдачи документов. В частности, процессы по заявлениям о принятии и отмене обеспечительных мер, дела в статусе приказного и упрощенного производства будут рассматриваться в отсутствие лиц, участвующих в деле. Если в материалах дел достаточно доказательств, то также планируется обойтись без представителей сторон.

Прием документов нарочным через канцелярию также приостанавливается (только в электронном виде). Ознакомление с материалами дел осуществляется исключительно в режиме онлайн, пояснили в суде.