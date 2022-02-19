В Волгоградской области полиция разоружила пожилого селянина

Расследования 19.02.2022 10:19
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19.02.2022 10:19
Полиция изъяла у 60-летнего жителя села в Старополтавском районе самодельное оружие. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина хранил огнестрел в своем доме. Согласно заключению эксперта, изъятое вооружение является стреляющим устройством, относящимся к категории огнестрельного оружия.
Сельскому жителю грозит наказание по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 (Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.
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