В Волгоградской области полиция разоружила пожилого селянина





Полиция изъяла у 60-летнего жителя села в Старополтавском районе самодельное оружие. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина хранил огнестрел в своем доме. Согласно заключению эксперта, изъятое вооружение является стреляющим устройством, относящимся к категории огнестрельного оружия.

Сельскому жителю грозит наказание по двум статьям УК РФ - ч. 1 ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222 (Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия). Санкции статей предусматривают до 6 лет лишения свободы.



