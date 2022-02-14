Общество

Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажки

Общество 14.02.2022 14:07
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14.02.2022 14:07


ГУП ВОП "Вокзал – Авто" сменил юридический адрес и теперь располагается в цокольном помещении девятиэтажного дома №3 по улице Ткачева. В комитете транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области сообщили, что в помещениях на Ткачева, которые находятся в собственности Волгоградской области, разместились сотрудники автовокзала, которые ранее располагались в административном здании на улице Козловская, 32а. В чем причина смены юридического адреса предприятия, которое управляет городским автовокзалом на улице Балонина, не пояснили.

Однако в облкомдортрансе заверили, что это решение не связано со сносом здания автовокзала на Балонина. 
"Центральный автовокзал продолжает свою деятельность по осуществлению перевозок по междугородним и межмуниципальным направлениям, работа осуществляется согласно утвержденному расписанию. Планы по сносу здания или переносу автовокзала в другое место не рассматриваются", - отметили в профильном комитете.

Новое помещение для сотрудников автовокзала на улице Ткачева пока закрыто на ремонт. Об этом гласит объявление на входе. Местные жители пояснили ИА "Высота 102", что цокольный этаж давно пустует, но раньше здесь размещался морг. На старой табличке, испорченной многочисленными объявлениями, можно прочитать, что в этом помещении ранее было патологоанатомическое бюро.

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