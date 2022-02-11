Телеком

Киноромантики: Wink подскажет, как порадовать свою половинку

Телеком 11.02.2022 17:17
0
11.02.2022 17:17


На ближайший уикенд и 14 февраля видеосервис Wink предлагает романтическое киноменю, которое поможет создать правильные атмосферу и настроение. Сердце подскажет, какой именно фильм выбрать — историческую или фантастическую мелодраму, романтическую комедию об отношениях в любом возрасте или про любовь в условиях ярких приключений.
Зрители могут воспользоваться своеобразной инструкцией по применению — коллекциями фильмов, которые объединяет общий мотив. В зависимости от стадии отношений можно выбрать, например, «Нежное чувство» — киноистории про первую любовь. Если всё точно навсегда, то пора переходить к рубрике «До слёз», в которой собраны самые трогательные картины мирового кинематографа про любовь. Для тех, кто любит погорячее — «Страсти кипят» — самые откровенные и чувственные фильмы. В коллекции «Любить по-русски» представлены только отечественные ромкомы и мелодрамы.
В помощь тем, кто не знает, что выбрать — топ-5 романтических драм и комедий от зрителей Wink по итогам 2021 года. 
Третья часть кинодрамы «После. Глава 3» (18+) оказалась на первом месте. Она рассказывает о новых испытаниях, с которыми встретятся главные герои. На этот раз Тессе (Джозефин Лэнгфорд) предстоит решить, что важнее —отношения с бунтарем Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) или работа мечты.
Вторую строчку завоевала «Рашн юг» (12+) — романтическая комедия об отношениях спортсменки Ксюши сразу с тремя молодыми людьми: бедным студентом Артемом, полицейским Игорем и моряком Никитой.
На третьем месте приключенческая комедия «Сердце и как им пользоваться» (16+): дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов): вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok.
Четвертую строчку заняла еще одна российская комедия — «Будь моим Кириллом» (16+). Саша устала от постоянных упреков родителей, что она до сих пор не замужем. И чтобы они отстали, говорит, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Когда предлогов для отсрочки знакомства уже не осталось, она просит сыграть перед семьей роль бойфренда фитнес-тренера, которого как раз зовут Кирилл.
Ну а на пятом месте — хулиганская французская комедия «Тиндер-80» (16+). Ретроистория про забавные знакомства и обмен эротическим контентом — за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.
В Wink можно найти фильмы про любовь в самых разных временных, исторических, географических и культурных измерениях. Например, «Век Адалин» (16+) — фэнтези-мелодрама, героиня которой пережила остановку сердца и перестала стареть. Каждое десятилетие она полностью меняет окружение и пытается завести новые романтические отношения. Чувственная французская драма «Куриоса» (18+) рассказывает про любовный треугольник, который появился в среде парижской богемы конца XIX века. Неоспоримый факт о том, что любви все возрасты покорны,еще раз подтверждает российская деревенская комедия «Жили-были» (12+), главные роли в которой исполнили Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.
Новые клиенты Wink могут подключить подписку «Трансформер» и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. «Трансформер» — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тысяч фильмов и сериалов). Подписка «Трансформер» превратит Wink в персонифицированный видеосервис.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
11.02.2022 10:34
Телеком 11.02.2022 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2022 13:26
Телеком 10.02.2022 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2022 20:52
Телеком 09.02.2022 20:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2022 16:39
Телеком 08.02.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2022 13:34
Телеком 07.02.2022 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2022 17:23
Телеком 04.02.2022 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2022 10:56
Телеком 03.02.2022 10:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 15:15
Телеком 02.02.2022 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2022 12:09
Телеком 02.02.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2022 12:44
Телеком 31.01.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 12:45
Телеком 28.01.2022 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2022 10:44
Телеком 28.01.2022 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2022 14:56
Телеком 27.01.2022 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2022 19:43
Телеком 26.01.2022 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2022 16:45
Телеком 25.01.2022 16:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:50
Инкассаторская машина вылетела в кювет на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:46
«Сплошная погодная вакханалия»: снежная лавина с дождем накроет Волгоградскую область 12 февраляСмотреть фотографии
17:34
Волгоградский облкомприроды впервые за 13 лет покупает новые машины для инспекторовСмотреть фотографии
17:24
Экс-полицейский осужден за взятки при сдаче экзаменов по вождению в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Киноромантики: Wink подскажет, как порадовать свою половинкуСмотреть фотографии
17:17
Овощи и хлеб подорожали за неделю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Кадровику больницы в центре Волгограда грозит уголовное делоСмотреть фотографии
16:08
Волгоградские налоговики ждут заявлений по льготам на транспорт и землюСмотреть фотографии
15:25
Горе-мать ответит за гибель своих детей в пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:02
Эндоскопы и мониторы пациентов привезли в семь ЦРБ Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:02
Торговцев оружием задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:59
Замначальника ИК в Волгоградской области заподозрили в незаконном апгрейде автоСмотреть фотографии
13:50
Бывший главврач детской больницы в Волжском пошел под судСмотреть фотографии
13:49
Владельца заброшенного поля в Волгоградской области заставят работатьСмотреть фотографии
13:35
У двоих рыбаков в Волгоградской области отобрали добытый сетями уловСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде за хранение наркотиков осудили бывшего адвокатаСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский опыт по организации социального питания изучают в регионах Российской ФедерацииСмотреть фотографии
11:51
Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области приближается к 2 тысячамСмотреть фотографии
11:42
Депутаты Волгоградской облдумы поднимут стоимость своих служебных автомобилейСмотреть фотографии
11:35
Две трети потенциальных директоров волгоградских УК провалили экзаменСмотреть фотографии
10:39
Волгоградский облздрав заручился поддержкой федеральных медиков в борьбе с пандемиейСмотреть фотографии
10:34
Сберечь и приумножать: «Ростелеком» стал партнером областного фестиваля «Эко-проект» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
99% волгоградских работодателей подняли минимальную зарплату выше МРОТСмотреть фотографии
10:12
Пенсионерка погибла в Камышине под колесами микроавтобусаСмотреть фотографии
10:09
Власти города воинской славы в Волгоградской области наказали за свалку у рекиСмотреть фотографии
09:56
Тягач Mercedes-Benz сгорел возле распределительного центра под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде выставили на торги частный детский садСмотреть фотографии
08:32
В ботсаду Волжского открывается выставка тюльпановСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде на железнодорожном переезде ограничат движение на 7 часовСмотреть фотографии
07:49
«Вечер с горячим чаем и пледом»: прогноз погоды на 11 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 