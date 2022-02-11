Горе-мать ответит за гибель своих детей в пожаре в Волгоградской области





Прокурор Еланского района Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, по вине которой заживо сгорели двое малолетних детей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности - ч.3 ст.109 УК РФ. Теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы.

По версии следствия, 3 ноября 2021 года примерно в 17 часов обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения оставила без присмотра в частном доме своих четырех малолетних детей. После ухода матери 2-летний малыш нашел зажигалку и поджег простынь - огонь мгновенно распространился по всему дому. 10-летняя девочка успела помочь выбраться из дома своему 2-летнему брату, а оставшиеся в доме мальчики 4-х и 10-ти лет погибли от отравления продуктами горения. Свою вину женщина не признает.

Уголовное дело направлено в Еланский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время сводные брат и сестра проживают с отцами. Исковое заявление прокуратуры о лишении матери родительских прав находится на рассмотрении в суде.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области