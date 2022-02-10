Престарелая волгоградка с поражением легких задыхается дома из-за отказа от госпитализации

Covid-19 10.02.2022 18:11
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10.02.2022 18:11
Третий день врачи поликлиники №30 в Дзержинском районе Волгограда безуспешно пытаются убедить лечь в больницу заболевшую ковидом 78-летнюю Ангелину Н. Состояние женщины требует экстренной госпитализации – у пациентки диагностировано серьезное поражение легких, однако попасть к пациентке домой практически невозможно, а родственники волгоградки отказываются класть ее в ковидарий.
Как стало известно ИА «Высота 102», заразившаяся коронавирусом женщина живет одна и передвигается по дому в инвалидной коляске. В последний день января она почувствовала себя плохо и вызвала врача. В тот же день к ней пришел медик из 30-й поликлиники – заболевшая не смогла самостоятельно открыть изнутри дверь, и ее отперла снаружи соседка, у которой есть ключ. Врач осмотрел пациентку, назначил ей лечение и ПЦР-тест, который взяли на дому на следующий же день, 1 февраля. Результат оказался положительным, и 4 февраля к волгоградке снова выехал медик, однако попасть в квартиру на этот раз не удалось.
Войти получилось только с третьего раза – лишь днем 8 февраля бригада согласовала с соседкой-ключницей время визита и осмотрела престарелую пациентку. Уже тогда ее состояние вызывало опасения у врачей, и женщине предложили госпитализацию, однако она категорически отказалась.
Медики скорректировали назначение, оставили лекарства и выписали направление на КТ, предварительно вызвав скорую помощь, чтобы карета отвезла ее на исследование. С трудом пациентку, которая уже тяжело дышала, удалось убедить поехать на томографию, и 9 февраля ее результаты показали большой процент поражения легких. Как правило, в таких случаях врачи проводят экстренную госпитализацию, и за Ангелиной Н. выехала бригада.
Приехавшие врачи вновь столкнулись сегодня с запертой дверью, находившаяся на работе соседка приехать и открыть ее не смогла. Медикам удалось дозвониться до дочери пациентки, которая живет в другом городе, однако были огорошены ее отказом от госпитализации. Врачи нашли номер внука задыхающейся волгоградки – он согласился с их доводами о госпитализации, однако приехать и помочь забрать бабушку оказалось невозможным. В ситуации, когда медиков и пациентку в инвалидной коляске разделяет лишь запертая на ключ дверь, единственным выходом остается только обращение в правоохранительные органы.
Информагентство будет следить за развитием событий.
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