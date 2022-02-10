Дело о чемодане с черной икрой из Москвы дошло до суда в Волгограде

Расследования 10.02.2022 17:21
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10.02.2022 17:21
Перед судом в Волгограде предстанет 40-летний житель Москвы, который обвиняется в незаконном приобретении и продаже 15 кг черной икры. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый приобрел на территории Москвы 30 банок черной икры объемом 0,5 л каждая для дальнейшей реализации на территории Волгограда. В поселке Аэропорт Дзержинского района он продал икру, которую привез из Москвы в чемодане, за 405 тысяч рублей. Однако в роли покупателя в рамках оперативных мероприятий выступил сотрудник полиции, в связи с чем после сделки мужчина был задержан.
Дознание по уголовному делу проводилось ОП №3 УМВД России по г.Волгограду.
Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд.
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