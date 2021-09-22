Москвича с чемоданом черной икры задержали в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 22.09.2021 11:23
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22.09.2021 11:23
Полицейские задержали в Волгограде 40-летнего жителя Москвы, который прилетел в город с чемоданом черной икры. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, факт незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
Установлено, что житель столицы на самолете прибыл в Волгоград с целью сбыта черной икры и после выхода из здания аэропорта был задержан оперативниками. В его дорожном чемодане обнаружены 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра каждый с икрой рыб семейства осетровых.
Исследование, проведенное специалистами-ихтиологами, подтвердило, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предположительно, добыта она была в Хабаровском крае браконьерским способом.
В отношении мужчины дознавателем отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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