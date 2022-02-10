Covid-19

Более 80 тысяч жителей Волгоградской области болеют ОРВИ и коронавирусом

Covid-19 10.02.2022 12:47
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10.02.2022 12:47


Нагрузка на ковидные госпитали начала возрастать в Волгоградской области, по прогнозам специалистов, число госпитализированных с COVID-19 будет увеличиваться. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба, которое проходит в эти минуты, сообщает ИА «Высота 102». Сейчас в ковидариях находятся более 3,6 тысяч человек, в том числе 356 пациентов – в палатах интенсивной терапии и реанимациях. С подтвержденным коронавирусом госпитализирован 241 ребенок.
«Система здравоохранения Волгоградской области должна быть готова к дальнейшему росту объемов госпитализации, который по срокам, как правило, на 2-3 недели отстает от пиковых нагрузок на первичное звено, – подчеркнул глава региона. – В этой связи уже сегодня необходимо кадрово укрепить и повысить готовность госпитального звена».
В амбулаторном звене, на которое сейчас легла основная нагрузка из-за волны «омикрона», медперсонал работает почти круглосуточно: задействованы врачи других специальностей, студенты-медики, ординаторы, волонтеры, добровольцы. Единовременно в поликлиниках наблюдаются более 80 тысяч жителей Волгоградской области с симптомами простудных заболеваний. Среди них 33 тысячи пациентов – с подтвержденным коронавирусом, включая 6 тысяч детей и подростков. Почти 50 тысяч человек болеют сезонной ОРВИ, что осложняет санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Чтобы помочь амбулаториям справиться с многократно возросшей нагрузкой, власти выделили поликлиникам дополнительный транспорт, а часть работы врачей перевели в дистанционный, в том числе электронный формат. Ранее были приняты решения о дополнительной финансовой поддержке медперсонала поликлиник и скорой помощи, задействованного в борьбе с COVID-19. При этом, несмотря на кратно возросшую нагрузку на врачей, в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи, подчеркнул Андрей Бочаров.

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