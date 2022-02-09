Житель десятиэтажки погиб на пожаре в Волжском





Пожар в десятиэтажке в Волжском не обошелся без жертв. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, тело погибшего было найдено в одной из квартир на последнем этаже дома по улице 87-ой Гвардейской дивизии.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в 16-45. Горел электрощиток. Ликвидировали пламя почти через два часа. Жителей эвакуировали, одного человека спасли с помощью автолестницы. Причина пожара устанавливается.Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.