Житель десятиэтажки погиб на пожаре в Волжском

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
Расследования 09.02.2022 21:53
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09.02.2022 21:53
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожар в десятиэтажке в Волжском не обошелся без жертв. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, тело погибшего было найдено в одной из квартир на последнем этаже дома по улице 87-ой Гвардейской дивизии.Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в 16-45. Горел электрощиток. Ликвидировали пламя почти через два часа. Жителей эвакуировали, одного человека спасли с помощью автолестницы. Причина пожара устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
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