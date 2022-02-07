Создай свой стикерпак для чатов: «Сферум» приглашает школьников принять участие в креативном развитии платформы
Телеком 07.02.2022 13:34
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07.02.2022 13:34
Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» (создана совместно компаниями VK и «Ростелеком») и VK объявляют творческий конкурс для учащихся 1–11 классов. Школьники могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которыхбудут добавлены в чаты образовательной платформы.Авторы наиболее удачных работ также получат ценные призы от организаторов конкурса.
Конкурс пройдет с 7 февраля по 14 марта 2022 года. Творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеровнеобходимо разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», Instagram или Tik Tok с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.
«Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по совершенствованию “Сферума”. В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитииплатформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков», — сказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.
Победители будут определены к 14 апреля, авторы лучших работ получат ценные призы: новые планшеты iPad Air и умные колонки «Капсула Мини» с голосовым помощником Маруся. Победителей выберет команда организаторов «Сферума» и VK, в состав жюри также войдут популярные блогеры. Подробные правила конкурса размещены на сайте.
«Сферум» объединяет более 2,5 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:
• групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку;
• чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий;
• сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели могут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества;
• трансляции, которые могут одномоментно просматривать до 10 000 зрителей. Они доступны как зарегистрированным пользователям «Сферума», так и не авторизованным участникам, например, ближайшим родственникам ученика.
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