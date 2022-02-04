Общество 04.02.2022 13:34
0
04.02.2022 13:34
В Волгоградской области уже 1106 подростков привились от ковида. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в листе ожидания насчитывается более 8 тысяч заявок от родителей, желающих привить детей от COVID-19. Дополнительная поставка вакцины «Спутник-М» ожидается в ближайшее время. Подростковая вакцинация носит добровольный характер и проводится только с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно, напомнили в ведомстве. Для детей действуют выездные пункты вакцинации по заявкам школ, а также кабинеты на базе детских амбулаторий. Между тем, в регион пришла новая партия вакцины «Спутник V». Препарат в количестве 44400 комплектов распределяется между прививочными пунктами.
Всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область поставлено 1 833 159 комплектов различных вакцин. На сегодняшний день привито свыше 1 млн 400 тыс. человек, что составляет более 93% от числа необходимого для создания коллективного иммунитета среди взрослых.
Реклама
Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области04.02.2022 16:07
Общество 04.02.2022 16:07
«Идут проверки»: кому в Волгограде пересчитают плату за отопление после технической ошибки04.02.2022 12:55
Общество 04.02.2022 12:55
Застройщик отремонтирует выданные сиротам в Урюпинске квартиры с плесенью04.02.2022 11:21
Общество 04.02.2022 11:21
Депутаты Волгоградской облдумы поздравят с днем рождения за бюджетный счет04.02.2022 08:40
Общество 04.02.2022 08:40
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-1903.02.2022 18:32
Общество 03.02.2022 18:32
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиник03.02.2022 18:20
Общество 03.02.2022 18:20
Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фуры03.02.2022 16:40
Общество 03.02.2022 16:40
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде03.02.2022 13:08
Общество 03.02.2022 13:08
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин03.02.2022 09:50
Общество 03.02.2022 09:50
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской области02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Реклама