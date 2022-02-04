Общество

В Волгоградской области 8 тысяч подростков хотят привиться от коронавируса

Общество 04.02.2022 13:34
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04.02.2022 13:34


В Волгоградской области уже 1106 подростков привились от ковида. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в листе ожидания насчитывается более 8 тысяч заявок от родителей, желающих привить детей от COVID-19. Дополнительная поставка вакцины «Спутник-М» ожидается в ближайшее время. Подростковая вакцинация носит добровольный характер и проводится только с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно, напомнили в ведомстве. Для детей действуют выездные пункты вакцинации по заявкам школ, а также кабинеты на базе детских амбулаторий. Между тем, в регион пришла новая партия  вакцины «Спутник V». Препарат в количестве 44400 комплектов распределяется между прививочными пунктами.
Всего с  начала прививочной кампании в Волгоградскую область поставлено 1 833 159 комплектов различных вакцин. На сегодняшний день привито свыше 1 млн 400 тыс. человек, что составляет более 93% от числа необходимого для создания коллективного иммунитета среди взрослых.

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