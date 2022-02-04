Волгоградец испортил машину соседки после спора из-за парковки

Происшествия 04.02.2022 10:21
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04.02.2022 10:21
34-летний волгоградец может стать фигурантом уголовного дела после того, как решил отомстить своей соседке, которая, как он посчитал, заняла его место на парковке. Как сообщили в УМВД по Волгограду, заявление в полицию написала 32-летняя женщина, проживающая в одном из домов по ул. Славской в Советском районе. Волгоградка рассказала, что у нее произошел конфликт с неким мужчиной из-за парковочного места. А вечером в тот же день она обнаружила, что на ее автомобиле «Лада Гранта» повреждены два колеса и сломан задний дворник. Сумма ущерба составила 5000 рублей. Подозреваемого в совершении преступления установил и задержал участковый. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что ему не понравилось, что женщина припарковала свой автомобиль на парковочное место, на которое он обычно ставил свою машину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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