Общество 01.02.2022 14:12
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01.02.2022 14:12
Рассекреченные архивные документы о немецко-фашистских войсках, участвующих в битве под Сталинградом, впервые покажут в волгоградском музее. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области, уникальные документы были переданы сотрудниками управления в музей "Память" в преддверии празднования 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве. В них содержаться результаты оперативной деятельности Управления НКВД Сталинградской области по получению разведывательных данных о положении немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда.
Так, в сводках № 16 от 5 января 1943 года и № 18 от 25 января 1943 года, спецсообщении УНКВД командующему 62 армией генерал-лейтенанту Василию Чуйкову содержатся сведения о расположении, морально-психологическом состоянии, обеспеченности боеприпасами и продовольствием войск противника; взаимоотношениях между немецкими, итальянскими и румынскими войсками; мероприятиях, проводимых немецкими властями на оккупированной территории; положении мирного населения в Сталинграде. В документах также отражены факты зверств и издевательств немецких и румынских военнослужащих над мирным населением, приводится информация о выявленных предателях и пособниках оккупантов.
Выставка "Рассекреченные материалы" откроется 2 февраля в музее "Память", расположенном в подвале Центрального универмага в Волгограде при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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