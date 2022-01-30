Общество

Празднование 2 февраля в Волгограде пройдет с ограничениями

Общество 30.01.2022 09:47
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30.01.2022 09:47


Муниципалитет подготовил порядка 60 мероприятий к 79-летию Победы в Сталинградской битве. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой большинство праздничных акций пройдет онлайн, остальные - при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
1 и 2 февраля во всех районах Волгограда состоится традиционное возложение венков и цветов к воинским захоронениям и мемориалам с участием волонтеров.
2 февраля в 10.00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии будет дан старт 75-му легкоатлетическому пробегу. Участники преодолеют дистанции в 5 и 10 км. Всех спортсменов, достигших финиша, организаторы наградят памятными медалями. Мероприятие пройдет без зрителей.
В тот же день с 13.00 до 16.00 у подножия Центральной лестницы на нижней террасе набережной состоится статический показ современной колесной военной техники и техники военных лет.
В рамках празднования очередной годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в школах Волгограда проходят уроки мужества, тематические детско-юношеские фестивали, игры-викторины. Учащиеся  также участвуют в ежегодной акции «Сталинградские окна», которая продлится до 10 февраля: школьники и педагоги украшают окна образовательных учреждений композициями и рисунками, посвященными событиям и героям битвы на Волге.
В целях предупреждения рисков распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия проходят в онлайн формате. В музейно-выставочных центрах и ДК состоятся фотовыставки и выставки детского рисунка, посвященные Сталинградской битве. В парках и на площадях у домов культуры 2 февраля пройдут аудиоконцерты - волгоградцы услышат музыкальные композиции военных лет.
Завершит праздничный вечер фейерверк в 21.00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии.
Администрация Волгограда просит жителей и гостей города соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками в общественных местах.


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