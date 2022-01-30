Празднование 2 февраля в Волгограде пройдет с ограничениями





Муниципалитет подготовил порядка 60 мероприятий к 79-летию Победы в Сталинградской битве. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой большинство праздничных акций пройдет онлайн, остальные - при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.

1 и 2 февраля во всех районах Волгограда состоится традиционное возложение венков и цветов к воинским захоронениям и мемориалам с участием волонтеров.2 февраля в 10.00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии будет дан старт 75-му легкоатлетическому пробегу. Участники преодолеют дистанции в 5 и 10 км. Всех спортсменов, достигших финиша, организаторы наградят памятными медалями. Мероприятие пройдет без зрителей.В тот же день с 13.00 до 16.00 у подножия Центральной лестницы на нижней террасе набережной состоится статический показ современной колесной военной техники и техники военных лет.В рамках празднования очередной годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в школах Волгограда проходят уроки мужества, тематические детско-юношеские фестивали, игры-викторины. Учащиеся также участвуют в ежегодной акции «Сталинградские окна», которая продлится до 10 февраля: школьники и педагоги украшают окна образовательных учреждений композициями и рисунками, посвященными событиям и героям битвы на Волге.В целях предупреждения рисков распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия проходят в онлайн формате. В музейно-выставочных центрах и ДК состоятся фотовыставки и выставки детского рисунка, посвященные Сталинградской битве. В парках и на площадях у домов культуры 2 февраля пройдут аудиоконцерты - волгоградцы услышат музыкальные композиции военных лет.Завершит праздничный вечер фейерверк в 21.00 на нижней террасе Набережной им. 62-й Армии.Администрация Волгограда просит жителей и гостей города соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками в общественных местах.