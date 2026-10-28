Общество 28.10.2026 16:24
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28.10.2026 16:24
В Волгоградской области высокие результаты на Всероссийской контрольной «Выходи решать!» показали 178 участников. В отличие от большинства регионов, где лидирует математика, больше всего отличных работ написали волгоградские старшеклассники по физике.
Отличниками организаторы считают участников, набравших по предмету 8 баллов и выше из 10 возможных.
Всероссийская контрольная «Выходи решать!» прошла с 28 сентября по 5 октября. Задачи по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии решали 106 тысяч человек из 86 регионов России, очно контрольную принимали 1122 площадки. В этом году впервые работал отдельный трек для 5–7 классов, а главную опорную площадку впервые разместили в регионе — в Саратове. Сейчас организаторы подводят итоги конкурса лучших площадок. Пятнадцать победителей из регионов отправятся на образовательную смену в МФТИ и Москву за счёт организаторов.
Справка: «Выходи решать!» — ежегодная всероссийская контрольная по естественным наукам, которую проводят с 2017 года. Школьники и взрослые решают задачи онлайн на платформе All Cups от VK, а также очно на площадках в школах, вузах и научных центрах по всей стране. Организаторы — Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз и VK Education.
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