



В Волгоградской области высокие результаты на Всероссийской контрольной «Выходи решать!» показали 178 участников. В отличие от большинства регионов, где лидирует математика, больше всего отличных работ написали волгоградские старшеклассники по физике.





Отличниками организаторы считают участников, набравших по предмету 8 баллов и выше из 10 возможных.





Всероссийская контрольная «Выходи решать!» прошла с 28 сентября по 5 октября. Задачи по математике, физике, информатике, биологии, химии и астрономии решали 106 тысяч человек из 86 регионов России, очно контрольную принимали 1122 площадки. В этом году впервые работал отдельный трек для 5–7 классов, а главную опорную площадку впервые разместили в регионе — в Саратове. Сейчас организаторы подводят итоги конкурса лучших площадок. Пятнадцать победителей из регионов отправятся на образовательную смену в МФТИ и Москву за счёт организаторов.





Справка: «Выходи решать!» — ежегодная всероссийская контрольная по естественным наукам, которую проводят с 2017 года. Школьники и взрослые решают задачи онлайн на платформе All Cups от VK, а также очно на площадках в школах, вузах и научных центрах по всей стране. Организаторы — Московский физико-технический институт (МФТИ), Физтех-Союз и VK Education.



